'Community Shield' Tivibu Spor ekranlarında sahibini buluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Community Shield' Tivibu Spor ekranlarında sahibini buluyor

'Community Shield' Tivibu Spor ekranlarında sahibini buluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son Premier Lig şampiyonu Manchester City ile geçtiğimiz sezon FA Cup'ı kazanan Leicester City'nin karşı karşıya geleceği 'Community Shield' mücadelesi; 7 Ağustos Cumartesi, Tivibu Spor ekranlarında şifresiz olarak sporseverlerle buluşacak.

Son Premier Lig şampiyonu Manchester City ile geçtiğimiz sezon FA Cup'ı kazanan Leicester City'nin karşı karşıya geleceği 'Community Shield' mücadelesi; 7 Ağustos Cumartesi, Tivibu Spor ekranlarında şifresiz olarak sporseverlerle buluşacak.

Tivibu Spor, İngiltere'de yeni sezonun habercisi 'Community Shield' heyecanını ekranlara taşıyor. Geçen sezon Premier Lig'de 86 puanla şampiyonluğa uzanan Manchester City ile FA Cup finalinde Chelsea'yi devirerek tarihinde ilk kez bu kupada zafere ulaşan Leicester City'yi karşı karşıya getirecek mücadele Tivibu Spor ekranlarında olacağı belirtildi. Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği Leicester City, 7 Ağustos Cumartesi 19.15'te Guardiola'nın öğrencilerinin karşısına çıkacak. Leicester City ile Manchester City'nin mücadele edeceği 99'uncu 'Community Shield' karşılaşmasını tüm sporseverlerin şifresiz olarak takip edebileceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Haydar Aliyev Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Fatma Girik Yıldız Tilbe
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Community Shield' Tivibu Spor ekranlarında sahibini buluyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 12:06:09. #1.14#

title