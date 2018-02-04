Color N Drive Kimdir?
Color N Drive Kurucu Ortağı Yusuf Çetin, Color N Drive'ı daha yakından tanıtmak amacı ile Wise TV'ye konuştu.
Color N Drive Kurucu Ortağı Yusuf Çetin, Color N Drive'ı daha yakından tanıtmak amacı ile Wise TV'ye konuştu.
Çetin, şu sözleri dile getirdi: "Color N Drive otomotiv dikeyinde bir iş yapıyor. Otomotiv rötuş boyaları ve seramik kaplama işi ürünü var. Bu konuda biz amazon.com'da ve kendi web sitemizde satış yapıyoruz. Şu anda, son 3 ayın verisine göre, Türkiye'den yaklaşık 85 ülkeye satış yapar durumdayız. Otomobillerdeki çizikler, taş izleri gibi problemleri kapatan bir set ve onun üzerine bunu koruyan bir kaplama kiti... Yaptığımız iş böyle".
Kaynak: Wise.tv