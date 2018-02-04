Color N Drive Kimdir?

Color N Drive Kurucu Ortağı Yusuf Çetin, Color N Drive'ı daha yakından tanıtmak amacı ile Wise TV'ye konuştu.

Çetin, şu sözleri dile getirdi: "Color N Drive otomotiv dikeyinde bir iş yapıyor. Otomotiv rötuş boyaları ve seramik kaplama işi ürünü var. Bu konuda biz amazon.com'da ve kendi web sitemizde satış yapıyoruz. Şu anda, son 3 ayın verisine göre, Türkiye'den yaklaşık 85 ülkeye satış yapar durumdayız. Otomobillerdeki çizikler, taş izleri gibi problemleri kapatan bir set ve onun üzerine bunu koruyan bir kaplama kiti... Yaptığımız iş böyle".