'Çok yüksek riskli' Konya'da, lokanta ve kafe sahiplerinin 'açılalım' talebi
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'Çok yüksek riskli' Konya'da, lokanta ve kafe sahiplerinin 'açılalım' talebi

Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI - Haberler | Güncel
'Çok yüksek riskli' Konya'da, lokanta ve kafe sahiplerinin 'açılalım' talebi

KORONAVİRÜS vaka oranı haritasına göre, 'çok yüksek riskli' iller arasındaki Konya'da, paket servis veya 'gel al' hizmeti veren restoran ve kafe sahipleri, açılma konusunda tedbirlerin esnetilmesini talep etti.

KORONAVİRÜS vaka oranı haritasına göre, 'çok yüksek riskli' iller arasındaki Konya'da, paket servis veya 'gel al' hizmeti veren restoran ve kafe sahipleri, açılma konusunda tedbirlerin esnetilmesini talep etti.

Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanan vaka oranı haritasına göre, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Konya'da, restoran ve kafelerde paket servis ya da 'gel al' hizmetine devam ediliyor. Kentte bazı restoran, lokanta ve kafe sahipleri, Meram ilçesindeki parkta bir araya gelip, tedbirler kapsamında iş yerlerini açmak istediklerini söyledi. Grup adına konuşan Mehmet Emin Altınses, "İşimizi yapmak istiyoruz. İşletmelerimizin tüm sağlık tedbirleri ve kısıtlamalar dikkate alınarak yeniden açılmasını istiyoruz" dedi.


'Çok yüksek riskli' Konya'da, lokanta ve kafe sahiplerinin 'açılalım' talebi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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