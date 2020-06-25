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Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi

Kırşehirli iş adamı Şerafettin Uğurlu, kentte 30 yıldır faaliyet gösteren bir gazoz firmasını satın alarak çocukluk dönemlerinin hayalini yıllar sonra gerçekleştirdi.

Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
25.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:51

Kırşehir'de, çocukluk dönemlerinin hayali olan Özbağ Gazozu firmasını satın alan Umut Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Şerefattin Uğurlu, Özbağ Gazozu'nun, yurt dışında ve yurt içinde bir çok bölgeye bayiliğinin verileceğini duyurdu. Çocukluk dönemlerinde Özbağ Gazozu'nu çok sevdiğini ve bir gün gazoz firması kurmak istediğini anlatan Şerafettin Uğurlu, kentin yerli ve milli markası olan Özbağ Gazozu'nun pazardaki iddiasını büyüteceklerini söyledi.

YABANCILARA GİTMESİN DİYE ALDI

Uğurlu, "Özbağ Gazozu 30 yıllık bir firma. Bende çocukluk dönemlerimde içtiğim bu gazozun hayranıydım. Bir gün gazoz firması alarak yerli üretimde istihdam sağlamak istemiştim. Kırşehir halkının çok beğendiği, özlediği güzel bir marka ve ürün. Özbağ Gazozu Fabrikası'nın satıldığını duyduk. Bizim bu işle bir işimiz yok ama yabancı firmalar almaya gelmişler. Yerli ve milli fabrikamızı, ürünümüzü neden yabancılara verelim? Neden yabancılar güzel, lezzetli ürünümüzü alsın? Onun için böyle bir hamle yaptık" dedi.

AMACIMIZ PARA KAZANMAK DEĞİL

Özbağ Gazozu'nu aldıktan sonra temel hedefinin yerli ve milli kalabilmek olduğunu anlatan Uğurlu, "Bizleri arayarak yurt dışından Hollanda, Avusturya, Almanya, Belçika; yurt içinden Konya, Antalya'dan bayilik istediler. Kırşehir'den Mucur, Boztepe, Akpınar, Kaman bayiliklerini verdik. Görüşmeleri yaptık, sözleşmelerini yapacağız. Bizim parayla ilgili bir işimiz yok. Amacımız para kazanmak değil, yerli ve milli ürünümüzün ilimizde kalması için ve istihdam sağlamak için aldık. İlk aldığımızda 2-3 kişi çalışıyordu. Şu anda 15 kişi fabrikada çalışıyor. Üretime başladık. Dağıtımlarımız devam ediyor. Allah izin verirse Özbağ Gazozu'nu büyütmek istiyoruz. Organize sanayi bölgesinde yer bakıyoruz. Bizim yapacağımız sistemle hazır olan fabrika yeterli olmayacak. Günlük 5-6 palet üretim yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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