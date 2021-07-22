Çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Evertonlı yıldız ortaya çıktı! Eşi de evi terk etti

Everton forması giyen 31 yaşındaki bir futbolcu çocuklara cinsel tacizde bulunduğu için tutuklandı. Bu futbolcunun Delph olduğu iddia edilse de İzlanda basını bu ismin Sigurdsson olduğunu duyurdu. Sigurdsson'un eşi Alexandre Helga da yaşananlar sonrası evi terk etti, Instagram hesabını kapattı.