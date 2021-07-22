Çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Evertonlı yıldız ortaya çıktı! Eşi de evi terk etti
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Çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Evertonlı yıldız ortaya çıktı! Eşi de evi terk etti

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Everton forması giyen 31 yaşındaki bir futbolcu çocuklara cinsel tacizde bulunduğu için tutuklandı. Bu futbolcunun Delph olduğu iddia edilse de İzlanda basını bu ismin Sigurdsson olduğunu duyurdu. Sigurdsson'un eşi Alexandre Helga da yaşananlar sonrası evi terk etti, Instagram hesabını kapattı.

The Sun'da çıkan habere göre Sigurdsson'un eşi yaşanan olaylar sonrası evi terk etti. Sigurdsson da kefaretle serbest kaldı. Öte yandan polis soruşturması sürüyor. Evi terk eden Alexandra Helga, Instagram hesabını da kapattı.

Çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Evertonlı Sigurdsson'un eşi evi terk etti

EVERTONLI FUTBOLCULAR TEPKİLİ

Everton forması giyen oyuncular bu durumun bir yanlış anlaşılmadan ibaret olmasını umuyorlar.

Çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Evertonlı Sigurdsson'un eşi evi terk etti

DELPH OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Suçu Fabian Delph'in işlediği iddia edilmişti ancak İzlanda basını Sigurdsson'ın ismini verdi.

Çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Evertonlı Sigurdsson'un eşi evi terk etti
Çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Evertonlı yıldız ortaya çıktı! Eşi de evi terk etti
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