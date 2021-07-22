Çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Evertonlı yıldız ortaya çıktı! Eşi de evi terk etti
Everton forması giyen 31 yaşındaki bir futbolcu çocuklara cinsel tacizde bulunduğu için tutuklandı. Bu futbolcunun Delph olduğu iddia edilse de İzlanda basını bu ismin Sigurdsson olduğunu duyurdu. Sigurdsson'un eşi Alexandre Helga da yaşananlar sonrası evi terk etti, Instagram hesabını kapattı.
The Sun'da çıkan habere göre Sigurdsson'un eşi yaşanan olaylar sonrası evi terk etti. Sigurdsson da kefaretle serbest kaldı. Öte yandan polis soruşturması sürüyor. Evi terk eden Alexandra Helga, Instagram hesabını da kapattı.
EVERTONLI FUTBOLCULAR TEPKİLİ
Everton forması giyen oyuncular bu durumun bir yanlış anlaşılmadan ibaret olmasını umuyorlar.
DELPH OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ
Suçu Fabian Delph'in işlediği iddia edilmişti ancak İzlanda basını Sigurdsson'ın ismini verdi.