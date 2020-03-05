Club Nacional, Montevideo Wanderers'ı 3 Golle Geçiyor
Club Nacional ve Montevideo Wanderers, Kasım 2017'de Primera Division Clausura'da karşılaştı. Club Nacional Zunino, Fernandez ve Polenta'nın golleriyle maçı 3-2 kazandı. Club Nacional'ın gollerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
05.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:21
Club Nacional ve Montevideo Wanderers, Kasım 2017'de Primera Division Clausura'da karşılaştı. Club Nacional Zunino, Fernandez ve Polenta'nın golleriyle maçı 3-2 kazandı. Club Nacional'ın gollerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout
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