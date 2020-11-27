Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro önerecek
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Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro önerecek

27.11.2020 14:40 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:50

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Mbwana Samatta için Belçika ekibi teklif yapacak. Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Club Brugge, Samatta için 10 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda.

Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan 6 milyon euro bonservis ücretiyle transfer ettiği Mbwana Ally Samatta'ya Club Brugge talip oldu.

Belçika'dan Voetbal24'ün haberine göre; bu sezon forvet oyuncularından istediği verimi alamayan ve Belçika'da lider olmasına rağmen geçmiş sezonlardaki gibi ligi domine edemeyen Club Brugge'de teknik direktör Philippe Clement, ara transfer için forvet istedi. Clement'in transfer listesinin ilk sırasında ise Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forveti Mbwana Ally Samatta yer alıyor.

SAMATTA İÇİN EN AZ 10 MİLYON EURO

Haberin detayında, Club Brugge'ün Samatta'yı Fenerbahçe'den transfer edebilmesi için en az 10 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği bilgisi verildi.

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Club Brugge'ün Samatta'yı alırken bazı forvetlerini ise satmayı planladığının altı çizildi.

Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro önerecek

BELÇİKA'DA İSTATİSTİKLERİ PARLAK

Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte 6 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 27 yaşındaki golcü, bu sezon Süper Lig'de 7 maçta 2 gol attı.

Samatta, Genk kariyerinde ise 191 resmi maçta 76 gol atıp 20 asist yapmıştı. Bu performansıyla parlayan Samatta, Ocak 2020'de 10.5 milyon euro bonservis karşılığı Aston Villa'ya transfer olmuştu.

Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro önerecek
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