Claudemir Domingues kimdir? Claudemir Domingues kaç yaşında, nereli?

25.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:29

Claudemir Domingues, Braga ile çıktığı 6 maçta 2020 yılında hiç gol yakalayamadı. Şansını Türkiye'de Sivasspor takımınd adeneyecek olan Claudemir Domingues, FC Brügge forması giyerken iki, FC Kopenhag takımıyla da 4 kez kupa kaldırdı.

CLAUDEMİR DOMİNGUES KİMDİR?

Claudemir de Souza, 27 Mart 1988 tarihinde Brezilya Macaúbas'da dünyaya geldi.União São João Esporte Clube, Sociedade Esportiva Palmeiras takımlarında alt yapıda top koşturdu.

2008 tarihine kadar oynadığı Sao Carlos takımından Vitesse'ye geçiş yapan Domingues:

1 Ocak 2008'de Vitesse

1 Temmuz 2010 - FC Kopenhag

6 Ocak 2015 - FC Brügge

18 Temmuz 2017 - Ahli

9 Temmuz 2018 - Braga

25 Ocak 2020 - Sivasspor takımlarına trasferi gerçekleşti.

CLAUDEMİR DOMİNGUES PERFORMANSI

2019 - 20 performansı; 6 maç, 1 asist

2018 - 19 performansı; 38 maç, 2 gol, 2 asist

2017 - 18 performansı; 28 maç, 3 gol, 3 asist, 1 kırmızı kart

2016 - 17 performansı; 43 maç, 1 gol, 7 asist, 10 sarı kart

2015 - 16 performansı; 33 maç, 2 gol, 5 asist, 6 sarı kart

2014 - 15 performansı; 36 maç, 2 gol, 1 asist, 1 sarı kart