Ck Enerji Akdeniz Çalışanları, Sesleriyle "Hayatı Aydınlattı"

CK Enerji Akdeniz Elektrik çalışanları, "Hayatı Aydınlat" projesi kapsamında engelliler için akülü sandalye şarj istasyonları kurulması amacıyla sanatçı Merve Özbey ile sahne aldı.

CK Enerji'nin 2016'da başlattığı ve kısa sürede perakende elektrik sektörünün önde gelen sosyal sorumluluk projelerinden biri haline gelen "Hayatı Aydınlat" projesi konserlerinin 8'incisi Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'ndan gerçekleştirildi.

CK Enerji Akdeniz Elektrik çalışanları, konserde Günhan Özmen yönetiminde sanatçı Merve Özbey ile sahne aldı.

Konserde konuşan CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, çalışanlardan oluşan 48 kişilik koro ekibinin aylardır bu konser için hazırlandığını belirtti.

Kendilerini sektörde sadece elektrik satan bir şirket olarak konumlamadıklarını ifade eden Değerli, şu değerlendirmede bulundu:

"Sosyal sorumluluk projelerini, doğayı, çevreyi ve hayvanlarımızı korumayı çok önemsiyor ve projelerimizle bu ülkeye olan borcumuzu ödemek istiyoruz. Konserden önce arkadaşlarımız yoğun bir çaba göstererek Güllük Yavuz Özcan Parkı ile Kapalıyol'da birer akülü sandalye şarj istasyonu kurdular. Antalya ile başlayan bu proje Burdur ve Isparta'ya da uzanacak. Hedefimiz 25 noktaya akülü şarj istasyonu kurmak ve engelli vatandaşlarımıza dışarıda özgür bir hayat için destek olmak."

CK Enerji'nin proje kapsamında İstanbul Avrupa Yakası'nda 17, Sivas'ta bir ve Antalya'da 2 noktada olmak üzere 20 istasyon kurduğunu anlatan Değerli, yıl sonunda 28 akülü sandalye şarj istasyonuna ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kaynak: AA