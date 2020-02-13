Haberler » Spor » Cizreli Medeni Çelik Avrupa Şampiyonu oldu - Spor

Cizreli Medeni Çelik Avrupa Şampiyonu oldu

Cizreli kick boksçu Medeni Çelik Hırvatistan'da düzenlenen şampiyonada birinci oldu.

13.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:38
Cizreli Medeni Çelik Avrupa Şampiyonu oldu

Cizreli kick boksçu 'da düzenlenen şampiyonada birinci oldu.

07-13 Şubat 2020 tarihlerinde Hırvatistan da düzenlenen Kick – Boks Kupası Şampiyonası'na katılan Cizreli Milli Sporcu Medeni Çelik,Genç Erkek-Low Kick Contact kategorisinde rakibini yenerek Avrupa birincisi oldu.

Öte yandan 7-13 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Türkiye Gençler Wushu Şampiyonası Sanda branşında Cizreli Nurselen Yalgettekin Türkiye üçüncüsü olma başarısını gösterdi.

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu sporcuları başarıları dolayısıyla kutladı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler