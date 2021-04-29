Cizre OSB'de üretim tesisi temel atma töreni
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Cizre OSB'de üretim tesisi temel atma töreni

Cizre OSB'de üretim tesisi temel atma töreni
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu ile birlikte Organize Sanayi Bölgesinde yeni kurulacak olan Coxaven Akrep Venom şirketine ait üretim tesisinin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu ile birlikte Organize Sanayi Bölgesinde yeni kurulacak olan Coxaven Akrep Venom şirketine ait üretim tesisinin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Cizre Organize Sanayi Bölgesindeki temel atma törenine Kaymakam ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç, Cizre OSB Yönetim Kurulu üyeleri ve Akrep Venon tesisinin yöneticileri katıldı. Kurulacak olan yeni tesis hakkında bilgilendirmede bulunan tesisin kurucusu, Rıdvan Kurt, OSB'de temelini attıkları tesisin faaliyete geçmesi ile birlikte, tesiste hem akrep yetiştiriciliği hem de akrep panzehiri üretim tesisi kuracaklarını ifade etti. Törene katılan Kaymakam ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu tesisin kurucusu, Rıdvan Kurt'ta hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, Cizre OSB'de yapılan yatırımı değerli bulduklarını söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç ise OSB'de kurulan Coxaven Akrep Venom üretim tesisi kurucuları Rıdvan Kurt ve Abdullah Çoban'ı tebrik ederek, Türkiye ve dünyada sınırlı sayıda olan tesislerin birinin bölgemizde kurulmasının önemli adım olduğunu vurgulayarak, işletmecilere hayırlı olsun dileklerinde bulundu. - ŞIRNAK

Cizre OSB'de üretim tesisi temel atma töreni
Cizre OSB'de üretim tesisi temel atma töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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