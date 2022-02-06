Kafasında her şeyi kurgulamış! Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi işte böyle ateşe attı

Fenerbahçe'nin kendi evinde Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada duygusal anlar yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in efsanesi Emre Belözoğlu, atılan golden sonra sevinç yaşayamadı. O görüntü kadar Başakşehir'in yaptığı paylaşım da dikkat çekti.

"HOCAMIZ SÖYLÜYOR"

Başakşehir'den paylaşılan videoda Fenerbahçe'ye atılan golün nasıl işlendiği gösterdildi. Paylaşımda, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu söylüyor, Berkay Özcan sonuçlandırıyor" ifadesi yer aldı.