Kafasında her şeyi kurgulamış! Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi işte böyle ateşe attı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kafasında her şeyi kurgulamış! Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi işte böyle ateşe attı

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Başakşehir, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 mağlup ettikleri maçta Emre Belözoğlu'nun verdiği taktiklerin videosunu paylaştı. Berkay'ın attığı golün kurgusunun Emre Belözoğlu tarafından nasıl hazırlandığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin kendi evinde Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada duygusal anlar yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in efsanesi Emre Belözoğlu, atılan golden sonra sevinç yaşayamadı. O görüntü kadar Başakşehir'in yaptığı paylaşım da dikkat çekti.

Çizilmiş gol! Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi böyle ateşe attı

"HOCAMIZ SÖYLÜYOR"

Başakşehir'den paylaşılan videoda Fenerbahçe'ye atılan golün nasıl işlendiği gösterdildi. Paylaşımda, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu söylüyor, Berkay Özcan sonuçlandırıyor" ifadesi yer aldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Medipol Başakşehir Fk, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title