Çitlekçi kimin, sahibi kimdir?

Çitlekçi kimin, sahibi kimdir?
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Çitlekçi kimin? ve Çitlekçi sahibi kimdir? soruları, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren bu kuruyemiş markasını merak edenler tarafından sıkça soruluyor. Peki, Çitlekçi kimin? Çitlekçi sahibi kimdir?

1995 yılında kurulan ve merkezi Ankara'da bulunan Çitlekçi, gıda sektöründe kalitesi ve müşteri memnuniyetine verdiği önem ile kısa sürede büyük bir başarı elde etmiştir. Birçok kişi, Çitlekçi kimin? sorusunun cevabını merak ediyor. Çitlekçi markası, kuruluşundan bu yana hem fiziksel mağazacılıkta hem de dijital platformlarda geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor. Peki, Çitlekçi kimin? Çitlekçi sahibi kimdir?

ÇİTLEKÇİ KİMİN?

Markanın kurucusu olan Tunç ailesi, 1979 yılında temelleri atılan kuruyemiş üretim tecrübelerini Çitlekçi markasına taşıyarak, sektörde öncü bir rol üstlenmiştir. Özellikle genç kuşak yöneticilerden Abdullah Tunç, markanın vizyonunu dijitalleşme ve yaygın şubeleşme hedefleriyle birleştirerek 2030 yılına kadar 81 ilde şube açma stratejisini yönetmektedir.

Çitlekçi kimin? Çitlekçi sahibi kimdir?

ÇİTLEKÇİ SAHİBİ KİMDİR?

Çitlekçi, Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markalarından biridir ve Tunçlar Holding bünyesinde faaliyet göstermektedir. Markanın temelleri, 1979 yılında Ekrem Tunç tarafından kurulan Tunçlar Kuruyemiş ile atılmıştır. Daha sonra, 2010 yılında Abdullah Tunç tarafından Çitlekçi markası hayata geçirilmiştir.

Tunçlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Çitlekçi Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, 1970'li yıllarda başladıkları kuruyemiş toptancılığına dair tecrübelerini, 1995'ten bu yana Çitlekçi markasıyla perakende sektörüne taşıdıklarını anlattı.

Bu yıl 30'uncu kuruluş yılını kutlayacaklarını hatırlatan Tunç, 'Bu uzun yolculukta bizlerle beraber olan ve bizleri destekleyen müşterilerimize 30. yılımızda unutulmaz hediye vermek istedik. Bu amaçla ülkemizin gururu, ilk yerli ve milli otomobilimiz Togg'u 30 müşterimize hediye edeceğiz.' dedi.

Tunç, belirtilen tarihlerde her 500 liralık alışverişte bir çekiliş hakkı kazanılacağını belirterek, şunları kaydetti:

'Müşterilerimiz, kampanyaya Çitlekçi'nin mobil uygulamasını IOS veya Android cihazlara ücretsiz indirerek veya 'cekilis.citlekci.com.tr' adresinden iletişim formu doldurarak katılabilecek. Daha sonra mobil uygulama içindeki QR kodu okutarak veya üyeliğin tanımlandığı GSM telefon numarasını kasa görevlisine söyleyerek çekiliş hakkını aktive edebilecek. Milli Piyango İdaresinin 24 Ocak 2025 tarih ve 'E-40453693-255.01.02-67629' sayılı izniyle düzenlenen kampanyanın çekilişi, 20 Haziran'da noter huzurunda yapılacak. Çekiliş sonuçları, medyadan ve 'citlekci.com.tr' adresinde ilan edilecek. Kampanyayla ilgili detaylı bilgiye 'www.citlekci.com.tr' adresinden ulaşılabilecek.'

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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