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Cirit atları özenle hazırlanıyor

Cirit atları özenle hazırlanıyor
05.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:08

Atlı cirit sporunun yapıldığı bölgelerde adından sıkça söz ettiren Manisa'nın Selendi ilçesindeki atlı cirit takımlarının sporcuları, ata sporunun atları ile cirit sporunu gelecek nesillere taşımayı hedefliyor.

Atlı cirit sporunun yapıldığı bölgelerde adından sıkça söz ettiren Manisa'nın Selendi ilçesindeki atlı cirit takımlarının sporcuları, ata sporunun atları ile cirit sporunu gelecek nesillere taşımayı hedefliyor. Cirit atlarının bakımının ve eğitiminin zor olduğunu kaydeden sporcular 5 yaşına gelene kadar atların büyük bir titizlikle yarışlara hazırlandığını belirtti.

Sporcularının yanı sıra binicisinin refleksleriyle cirit müsabakalarını izlemeye gelen ciritseverlerin ilgisini çeken ve ata sporunun vazgeçilmezi olan atlar, Manisa'nın Selendi ilçesinde özenle bakılıyor. At yarışlarından ayrılan atlardan seçilen ve cirit sporuna yönlendirilen atlar arasında en çok tercih edilenler ise safkan Arap atları. Boyları kısa olan yerli kızılca at cinsleri yerine uzun boyları, iri yapıları ve küçük kafaları nedeniyle tercih edilen safkan Arap atları Selendi'de ata sporu ciritin vazgeçilmezi durumunda.

Ata sporu ciritte Manisa'yı temsil eden Selendi ilçesindeki atlı cirit takımlarının sporcuları, müsabakalara hazırlanan atlara gözü gibi bakıyor. 5 ile 50 bin TL arasında değişen fiyatları ile cirit sporunun vazgeçilmezi olan atlar, cirit alanına gelmeden önce gelinlik kız gibi, düğünü olacak damat gibi hazırlanırken, müsabakaya çıkan atlar, maç kazandığında davul zurna eşliğinde üzerindeki binicisiyle birlikte Köroğlu oynayarak galibiyetini kutlarken ortaya renkli görüntüler çıkmasını sağlıyor.

Atlı cirit sporunu çocukluğundan beri gelecek nesillere aktarmaya çalışan Zafer Atlı Cirit Spor Kulübü ve Selendi Yörük Türkmen Derneği Başkanı Halil İbrahim Sarı, cirit atını adeta bir çocuk gibi yetiştirdiklerini belirterek, "Cirit atının fiyatları 5 bin liradan başlayıp 50 bin liraya kadar çıkar. Arap atları 5 yaşına gelene kadar büyük ilgiyle yarışlara hazırlanır. Ardından cirit atı olması için cirit müsabakalarında eğitim alır. Cirit atları çok hassastır, bakımı zordur. Bu spora alıştırmak emek ister, iyi yetiştirilirse emeğin karşılığını fazlasıyla verir." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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