Çırılçıplak poz veren yıldız basketbolcu Stephen Curry'nin eşi gelen yoruma sitem etti

NBA'de Golden State Worriors forması giyen yıldız basketbolcu Stephen Curry'nin eşi Ayesha, sosyal medyada verdiği pozla gündem oldu.

Çırılçıplak bir şekilde objektiflerin karşısına geçen 31 yaşındaki model, bu pozunu kişisel Instagram hesabından paylaştı. Ayesha'nın paylaşımı 500 binden fazla beğeni aldı. Ancak fotoğrafa yapılan yorumlar güzel modeli çileden çıkardı.

TAKİPÇİSİ 6 YIL ÖNCEKİ PAYLAŞIMINI HATIRLATTI

Bir takipçinin 2015 yılında Ayesha Curry'nin attığı "Bugünlerde herkes zar zor kıyafet giyiyor. Tarzım değil. Önemli olan için iyi şeyleri örtbas etmeyi seviyorum" twit'i hatırlattı.

KENDİNİ SAVUNDU

Ayesha, bunun üzerine o günkü attığı twit'e açıklık getirdi ve kahve dükkanında göğsüne pasta kreması sıkma aleti takan bir müşteri gördüğünü ve o yüzden bu twit'i paylaştığını belirterek kendini savundu.