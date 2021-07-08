Cinsel şaka sonu oldu! Genç boksör, öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
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Cinsel şaka sonu oldu! Genç boksör, öz kardeşini tek yumrukla öldürdü

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

İngiliz boksör Dominic Robson, geçen sene bir bar çıkışında kız arkadaşı hakkında cinsel içerikli şakalar yapan abisi Jordan Bell'i tek yumrukla öldürdüğü için beş yıl iki ay hapis cezası aldı. Boksör Robson mahkemede, abisinin cinsel şaka yüzünden kendisini tahrik ettiğini belirti. Robson'un bir yıl sonra ceza alma sebebinin, araştırma sürecinin uzamasından kaynaklı olduğu aktarıldı.

Alkolün etkisiyle öz kardeşinin sevgilisine cinsel şaka yapan ve sözlü tacizde bulunan 27 yaşındaki genç, tek yumrukla hayatını kaybetti. Eski boksör olan 26 yaşındaki Robson, abisini defalarca uyarmasına rağmen hayatını bitirecek yumruğu attı.

Cinsel şaka sonu oldu! Genç boksör, öz kardeşini tek yumrukla öldürdü

KAVGA NASIL BAŞLADI?

Newcastle'deki barda tartışmaya başlayan kardeşler dışarı çıktı. Robson, alkolün etkisinde olan abisini uyarmasına rağmen öfkesine yenik düştü. Barın dışında abisini bir yumruk atarak yere yığdı. Ancak bu yumruk hayatiydi. Hastaneye kaldırılan abi, iki hafta sonra hayatını kaybetti.

Robson, mahkemede kız abisinin kız arkadaşı hakkında cinsel içerikli şakalar yaptığını ve kendisini sözlü taciz ettiği için aralarında kavga çıktığını bu nedenle yumruk attığını söyledi. Mahkeme tarafından beş yıl iki ay hapis cezası verilen Robson'un 2019 yılında bir kişiye yumruk attığı için mahkeme tarafından uyarıldığı tespit edildi.

Cinsel şaka sonu oldu! Genç boksör, öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Haber Yorumları (1)
ARA SIRA BAZIBAZI: bunlar da hatuna sahip çıkmaz laf eden olunca da çıldırırlar
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