Çinli şirket 28 saatte 10 katlı bina inşa etti
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Çinli şirket 28 saatte 10 katlı bina inşa etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çinli inşaat şirketi Broad Group, Çin'in Changsha kentinde 28 saat 45 dakikada 10 katlı bir bina inşa etti.

Çinli inşaat şirketi Broad Group, Çin'in Changsha kentinde 28 saat 45 dakikada 10 katlı bir bina inşa etti.

Çinli bir inşaat şirketi rekor sürede çok katlı bir bina inşa ederek, çok katlı binaları aylar veya yıllar değil saatler içinde inşa edilebileceğini ortaya çıkardı. Çinli inşaat şirketi Broad Group, Çin'in Changsha kentinde 28 saat 45 dakikada 10 katlı bir bina inşa etti. Şirket, binanın inşasında prefabrik yapı sistemleri teknolojisi kullanarak, önceden bir fabrikada üretilen küçük bağımsız modüler birimleri birleştirerek binayı inşa etti. Konteyner boyutundaki prefabrik bağımsız modüler birimler, şantiye alanına kamyonlar ile taşındı ve vinç yardımı ile birbirinin üzerine konularak monte edildi. Bina tamamlandıktan sonra ise su ve elektrik sistemleri kuruluyor.

Şirket tarafından 13 Haziran'da paylaşılan binanın inşasına dair görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şirket yaptığı binayı ise "Standart konteyner boyutu, dünya çapında düşük maliyetli nakliye. Son derece basit yerinde kurulum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Broad Group, 2015 yılında da 57 katlı bir kuleyi aynı teknolojiyi kullanarak 19 günde inşa etmişti. - PEKİN

Çinli şirket 28 saatte 10 katlı bina inşa etti
Çinli şirket 28 saatte 10 katlı bina inşa etti
Çinli şirket 28 saatte 10 katlı bina inşa etti
Çinli şirket 28 saatte 10 katlı bina inşa etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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