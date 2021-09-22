Çinli dev gayrimenkul şirketi Evergrande iflasın eşiğinde! Yeni bir küresel kriz doğabilir - Haberler Ekonomi
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Çinli dev gayrimenkul şirketi Evergrande iflasın eşiğinde! Yeni bir küresel kriz doğabilir

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Tüm dünya Çinli dev gayrimenkul şirketi Evergrande'yi konuşuyor. Yaklaşık 300 milyar dolar borcu olan Evergrande'nin borçlarını ödeyemeyerek iflas edeceği iddia ediliyor. Şirketin iflası küresel ekonomi için yeni bir kriz olabilir.

Koronavirüs pandemisinde iyice duraksayan dünya ekonomisi Çin merkezli bir krizle karşı karşıya kaldı. Çinli dev Gayrimenkul şirketi Evergrande'nin iflasının an meselesi olduğu öne sürülüyor. Bir benzeri durum ise ABD'de 2008 yılında gerçekleşmiş ve yıllarca süren mortgage krizi ortaya çıkmıştı. ABD'li dev yatırım bankası Lehman Brothers 613 milyar dolar borcunu çevirememiş ve ABD tarihinin en büyük iflasını yaşatmıştı.

Evergrande Çin'de en büyük gayrimenkul şirketleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda Global 500 listesinde de bulunuyor. Dünyanın da gelir açısından en büyük kuruluşlarından biri konumunda bulunan Evergrande büyüklüğü nedeniyle finansal istikrara zarar verebileceği endişesi Asya borsalarında endişe yarattı.

Evergrande'nin iflas etmesi Asya piyasalarında sorunlara neden olabilir. 300 milyar dolarlık borcun ödenmemesi nedeniyle Çin'deki 1300 gayrimenkul projesinin kapısına kilit vurulması an meselesi. İflas halinde 1.5 milyon Çin vatandaşının mağdur olması bekleniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Evergrande 171 banka ve 121 finansal kuruluştan borç almıştı. Bu borçlarını ödeyememesi halinde iflasın genel ekonomiye yayılması beklentisi artıyor.

Bankalara olan borcunu ödeyemeyen Evergrande, Mart 2022 tarihli tahvili için 23 Eylül'de toplam 83.5 milyon dolar, Mart 2024 tarihli tahvilleri için ise 29 Eylül'de 47.5 milyon dolar ödeme yapması gerekiyor. Ödemeler yapılmaz ve yeniden yapılandırma gerçekleşmezse borçlar temerrüde düşmüş olacak.

Çinli dev gayrimenkul şirketi Evergrande iflasın eşiğinde! Yeni bir küresel kriz doğabilir
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Yorumlar (3)
ENGİN :ev fiyatları düşecekse kriz çıksın da millet ev sahibi olsun
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Theo:Evergrande nin iflası daha önce yaşanan küresel kriz amarikada yaşanmıştım emlakta büyük kriz olmuştu anerikda milyonluk evler yüzbin dolların altına düşmüştü bu sefer Almanyayı vuracak Almanyada yaşanan emlak pahalılığı balonu iyice şişirdi sıfır faiz ile ev kredisi verdiler pandemi dolaysı ile işini kaybeden çok krediyi ödemek zor bankalar iflas edebilir bu büyük bir kriz ya Evergrande kurtarılır veya küresel kriz kapıda Türkiyeyi de etkiler ev fiyatları bodruma inabilir
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Fakır:şirketlerin batmasındaki en büyük neden. doyumsuzlukları.
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Haber: Çinli dev gayrimenkul şirketi Evergrande iflasın eşiğinde! Yeni bir küresel kriz doğabilir - Haberler Ekonomi
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