Çin'in cevher talebi navlunu uçurdu
Şubat ayında 600 puanlarda olan Baltık Kuru Yük Endeksi (BDI), bu hafta 2 bini aştı.
Şubat ayında 600 puanlarda olan Baltık Kuru Yük Endeksi (BDI), bu hafta 2 bini aştı. Brezilya ve Avustralya'nın yeniden piyasaya girmesi ve Çin'in cevher ithalatında gaza basması bu artışın en önemli nedenleri olarak gösteriliyor. Aysel YÜCEL'in haberi...
Kaynak: Dunya.com
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