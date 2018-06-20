Çin Ekibi Beijing Guoan, Beşiktaş'ın Golcüsü Negredo'ya Teklif Yapmaya Hazırlanıyor

Sezon başında 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle alınan, yıllık garanti ücreti de tam 4 milyon 350 bin euro olmasına rağmen beklentilerin çok altında kalan İspanyol forvete Çin'den talip çıktı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ TEKLİFİ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

Beijing Guoan kulübü, 32 yaşındaki Negredo ile yakından ilgileniyor ve önümüzdeki günlerde resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Burak Yılmaz'ın eski takımı olan Guoan'ın, 7 milyon eurouk bir öneriyle Beşiktaş'ın kapısını çalacağı öğrenildi. Yönetim, deyim yerindeyse dört gözle teklifin gelmesini beklerken, Negredo'nun menaceri de Beijing Guoan ile temasta. İspanyol santrforun ayrılması durumunda golcü transferinde Kartal'ın eli oldukça rahatlayacak.

VAGNER LOVE DA YOLCU

Teknik direktör Şenol Güneş, şartların oluşması halinde kadroya iki forvet birden alınmasını istiyor. Negredo'nun yanı sıra Siyah-Beyazlılar, Vagner Love'u da göndermeyi hedefliyor. Daha önce alacakları için kulübü FIFA'ya şikayet eden Love, ülkesi Brezilya'da pek çok takımla temas halinde