Çin Devlet Başkanı Cinping Rusya'da: Putin en iyi arkadaşım, can dostum

Çin Devlet Başkanı Cinping Rusya'da: Putin en iyi arkadaşım, can dostum

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 'en iyi arkadaşı' ve 'can dostu' olarak tanımladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gitti

Çin Devlet Başkanı Cinping Rusya'da: Putin en iyi arkadaşım, can dostum

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 'en iyi arkadaşı' olarak tanımladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gitti.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesini hedefleyen üç günlük resmi ziyaret, Çin'in ABD ile ticaret savaşı yaşadığı bir döneme denk geliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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