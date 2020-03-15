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İbrahim Çolak, Türkiye, Tokyo, Spor

Cimnastiğin parlayan yıldızları olimpiyatlara damga vurma hedefinde

Türkiye'yi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edecek 4 milli sporcu, cimnastik tarihinde üst üste gelen başarıları yeni madalyalarla taçlandırmak istiyor.

15.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:42
Cimnastiğin parlayan yıldızları olimpiyatlara damga vurma hedefinde

Türkiye'yi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edecek 4 milli sporcu, cimnastik tarihinde üst üste gelen başarıları yeni madalyalarla taçlandırmak istiyor.

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'ndaki performanslarıyla tarihi başarı göstererek olimpiyatlar için kota alan sporcular Nazlı Savranbaşı (genel tasnif), Ferhat Arıcan (genel tasnif), İbrahim Çolak (halka) ve Ahmet Önder (paralel bar), başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.

Dünya şampiyonasında paralel aletinde dünya ikinciliğini elde eden Ahmet Önder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'nin Türk cimnastik tarihinde ilklerin yaşanacağı bir yıl olması için çalıştıklarını vurguladı.

Önder, Türk cimnastikçilerin olimpiyatlara kenetlendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tokyo Olimpiyatları için hedeflerimiz yüksek. Ülkeme madalya kazandırıp, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Gerçekten geçen yıl tarihi bir başarıya imza attık, 2019'da dünya ikincisi oldum. Bu unvanla olimpiyatlara gidecek olmam benim için büyük bir avantaj olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapıp ülkeme yeniden madalya kazandırmayı hedefliyorum."

Nazlı Savranbaşı: "Finale kalmak istiyorum"

Türkiye'nin olimpiyat kotası alan en genç sporcusu olan Nazlı Savranbaşı, olimpiyatlara kısa bir süre kaldığını, önlerindeki süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını aktardı.

Olimpiyatlardan önce katılacakları organizasyonlarla moral depolamayı istediklerine dikkati çeken Savranbaşı, "Çok iyi bir çalışma programımız var. En iyi seriyi yapmak için çabalıyoruz. Tokyo'da ülkemi en iyi şekilde temsil edip finale kalmak istiyorum. En çok istediğim şeylerden birisi bu. Finale kaldıktan sonra niye madalya olmasın? Bunun için çabalıyorum." diye konuştu.

İbrahim Çolak'ın şanssızlığı

Sakatlığı nedeniyle sağ omzundan ameliyat edilen dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak ise olimpiyatlarda madalya hedeflediğini belirtti.

Çolak, "Biz bunu yapabileceğimize gerçekten inanıyoruz. Ben oraya (Tokyo) son dünya şampiyonu olarak gideceğim. Orada da hedefim altın madalya. Kolay olmayacak ama dünya şampiyonasında bunu başarabildiysem, olimpiyatta da başarabilirim' diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Brezilya'da 2016 düzenlenen Rio Olimpiyatları'na katılan Ferhat Arıcan ise ikinci kez mücadele etmeye hak kazandığı olimpiyatlarda, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip madalya kazanarak tarih yazmak istediğini kaydetti.

Cimnastiğin parlayan yıldızları olimpiyatlara damga vurma hedefinde

Kaynak: AA

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Cimnastiğin parlayan yıldızları olimpiyatlara damga vurma hedefinde

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