Çılgın Sedat, Serebral Palsi Hastası Oğlunun Yardım Gecesine Gelmeyenlere Sitem Etti

Şenol İpek ve Sinem Yıldız, şarkıcı Çılgın Sedat'ın Serebral Palsi hastası çocuğu için yardım gecesi düzenledi. Dün akşam düzenlenen organizasyondan sonra Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Safa programına telefonla bağlanan şarkıcı, geceye gelmeyen isimlere sitem etti.

"GELEN BAŞ TACI, GELMEYENDEN DE ALLAH RAZI OLSUN"

Dün akşam düzenlenen yardım gecesinde konuşan Çılgın Sedat, "Siraç'ın sağlığı için önemli yoldayız. Allah nasip ederse inşallah yüzde 1 ihtimal bile güzel bir şey bizim için. Çok güzel bir gece düzenlendi oğlum için Allah razı olsun. Gelen baş tacı gelmeyenden de Allah razı olsun. Seda Sayan sahnede en son giydiği elbiseyi verdi. İbrahim Tatlıses, Yılmaz Güney'den kalma kaşkolunu verdi.

"YAŞAMAYAN KİMSE BUNU ANLAMAZ"

Farklı muhabbetlere herkes koşuyor. Gündem çok yoğun değil ya, olunca bizim peşimizden koşacaklar demek ki.Onlardan gelecek dostluk Allah'tan gelsin. Yaşamayan kimse bunu anlayamaz. Demet akalın evine hırsız girdiği ve kızı rahatsız olduğu için gelemedi ama bir şey hazırlamış oda gönderiyor.

"MALATYASPOR 100 BİN TL GÖNDERDİ"

2. Sayfa programına telefonla bağlanan şarkıcı sözlerine şöyle devam etti: "200 bini biraz geçtik. Herkesten Allah razı olsun gelen herkese teşekkür ederim. Malatyaspor başkanı Ali Gevrek, Malatya yönetimi ve futbolcuları 100 bin TL gönderdi. Serkan Kaya ile gündüz konuştuğumuzda 'ne kadar gidecek bu tedavide?' diye sordu. Ne kadar bekliyorsun sen?' dedi. 'Eksik ne varsa ben onu tamamlayayım' dedi Cengiz (Kurtoğlu) abi de böyle. İbrahim abinin atkısı açık artırma yapılmadı. Cengiz abi aldı. İbrahim abi bana ne düşüyorsa ben yanındayım dedi. Bu bizim yolumuzda başlangıç zaten. Gecenin yapıldığı mekan ve ikramlar da hep ücretsiz yapıldı."