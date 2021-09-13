Çılgın Mourinho! 1000'inci maçında son anda gelen zafer golüyle Usain Bolt gibi depar attı

Uzatmalarda ceza sahasında muhteşem bir vuruşla golü atan El Shaarawy, Mourinho'yu kendinden geçirdi. Golle birlikte yedek kulübesinden fırlayan tecrübeli teknik adam depar atarak kale arkası tribününde sevinç yumağı oluşturan oyuncularıyla kucaklaştı.

ÇİFTE ZAFER

Mourinho'nun takımı Roma, bu golle 2-1'lik galibiyete uzandı. Portekizli hoca da kariyerindeki 1000'inci maçında galibiyet elde etti. Bu sevinç dünya basınında da çok konuşuldu.

Haberler.com - Spor Haberleri