Çılgın Mourinho! 1000'inci maçında son anda gelen zafer golüyle Usain Bolt gibi depar attı
Roma'nın hocası Jose Mourinho, Sassuolo karşılaşmasında 90+1'de gelen galibiyet sonrası çılgınlar gibi sevindi. Kariyerindeki 1000'inci maç heyecanını yaşayan Portekizli hoca, son anda gelen zafer golüyla adeta Usain Bolt gibi depar attı.
Uzatmalarda ceza sahasında muhteşem bir vuruşla golü atan El Shaarawy, Mourinho'yu kendinden geçirdi. Golle birlikte yedek kulübesinden fırlayan tecrübeli teknik adam depar atarak kale arkası tribününde sevinç yumağı oluşturan oyuncularıyla kucaklaştı.
ÇİFTE ZAFER
Mourinho'nun takımı Roma, bu golle 2-1'lik galibiyete uzandı. Portekizli hoca da kariyerindeki 1000'inci maçında galibiyet elde etti. Bu sevinç dünya basınında da çok konuşuldu.
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