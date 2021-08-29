Cihat Arslan: Adaletli bir skor oldu
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Cihat Arslan: Adaletli bir skor oldu

Cihat Arslan: Adaletli bir skor oldu
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Haberler | Spor

"Pes etmemek bir takım adına çok değerli""İnşallah milli maç arasıyla daha iyi bir Kasımpaşa olacağına inanıyorum"Kaan ÜLKER / İSTANBUL, - Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Pes etmemek bir takım adına çok değerli. Futbol bir meydan okumadır.

"Pes etmemek bir takım adına çok değerli"

"İnşallah milli maç arasıyla daha iyi bir Kasımpaşa olacağına inanıyorum"

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Pes etmemek bir takım adına çok değerli. Futbol bir meydan okumadır. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 3'üncü haftasında evinde Galatasaray'ı ağırladı. Mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride kapatan Kasımpaşa, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 1 puan almayı başardı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Maç öncesi söylediğim gibi Galatasaray çok iştahlı sağ bek ve sol beki hücumcu olduğu için. Hücum anlamında iştahlı bir takım. Savunmaya geçişlerde sorunu olan bir takım. Analizlerimizde bunu saptadık. Çalıştığımız buydu. Geçişlerde üstünlük verirseniz cezalandırabilecek bir takım ama savunma geçişinde zaafı olduğu için biz cezalandırabiliriz. Bu maçın özeti buydu. Bazen atakları sonlandırmanız gerekiyor. Hiç olmayan pozisyondan iki kötü gol yedik. Maçın hikayesi 2-1'den sonra değişti. Orada o golü atmak mental olarak bizi diri tuttu. Oyuncu değişikliği de bekleneni verdi. 44'e kadar bir hikaye vardı. 44'ten sonrasında da bir hikaye oldu. Üretken oyun devam etti. 3-2'yi yakalayabilirdik. Galatasaray da yakalayabilirdi. Sanki adaletli bir skor oldu. Gecenin adaleti tecelli etti. Geçiş oyunlarında daha dikkatli olmamız lazım" diye konuştu.

"İNŞALLAH MİLLİ MAÇ ARASIYLA DAHA İYİ BİR KASIMPAŞA OLACAĞINA İNANIYORUM"

Milli takım arasının ardından daha iyi bir Kasımpaşa olacağını vurgulayan Arslan, "Pes etmemek bir takım adına çok değerli. Futbol bir meydan okumadır. Oyuncularımı kutluyorum. İnşallah milli maç arasıyla daha iyi bir Kasımpaşa olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker

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