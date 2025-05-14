İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni 'yaptırım' darbesi

İstanbul'daki zirve öncesi Putin'e yeni darbe! Kara listeye alındılar
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
Trump yine istediğini aldı! Katar ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık anlaşma

Katar'dan da istediğini aldı! Boeing tarihinin en büyük anlaşması
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

Cihan Aydın hangi takımlı Galatasaraylı mı?

Cihan Aydın hangi takımlı Galatasaraylı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cihan Aydın kimdir? Son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz futbol hakemi Cihan Aydın, özellikle Süper Lig'de yönettiği maçlarla sporseverlerin dikkatini çekiyor. Peki, Cihan Aydın hangi takımlı Galatasaraylı mı?

Türk hakemliği içinde yükseliş gösteren Cihan Aydın, kariyerinin yanı sıra eğitim hayatı ve özel yaşamıyla da merak ediliyor. Bursa bölgesinde görev yapan başarılı hakem, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Üst Klasman Hakemleri arasında yer alıyor. Peki, Cihan Aydın hangi takımlı Galatasaraylı mı?

CİHAN AYDIN KİMDİR?

Cihan Aydın, 30 Ağustos 1992 tarihinde Bursa'da doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır. Hakemlik kariyerinde genç yaşta önemli başarılara imza atan Aydın, futbola olan ilgisini hakemlikle profesyonel bir alana taşımıştır.

Cihan Aydın, Düzce Üniversitesi Muhasebe Bölümü mezunudur. Ayrıca eğitim hayatına Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü ile devam etmektedir. Sporun yanı sıra, aile şirketinde tur organizatörlüğü yapmaktadır. Aydın Turizm ve Seyahat Acentası'nda aktif olarak görev almaktadır.

Hakemlik serüvenine 2009 yılında adım atan Cihan Aydın, 2015'ten itibaren profesyonel liglerde görev yapmaya başlamıştır. Süper Lig'de ilk maçını 2022 yılında yöneten Aydın, 2019'dan bu yana ise dördüncü hakemlik görevlerini de başarıyla sürdürmektedir.

Cihan Aydın hangi takımı tuttuğu hakkında açıklama bulunmuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

İtfaiye erinden itiraf geldi! Eşi yangından önce defalarca uyarmış
Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den

Dev final çok hızlı başladı! İlk gol maçın hemen başında geldi
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.