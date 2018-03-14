Çiftlik Bank Soruşturmasında 2 Tutuklama
Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturması kapsamında, savcılığa gelerek teslim olan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak tutuklandı.
Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturması kapsamında, savcılığa gelerek teslim olan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak tutuklandı.
Kaynak: Dunya.com