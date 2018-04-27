Çiftlik Bank'ın Yazılımcısı Cudi Cumhur Tutuklandı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı.

HAKLARINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI

Çiftlikbank'ın sahibi Mehmet Aydın ile Cumhur'un da aralarında bulunduğu firari şüpheliler için Kırmızı Bülten çıkarılmıştı.

SİSTEMİN YAZILIMCISININ İZİ MALTEPE'DE BULUNDMUŞTU

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlik Bank soruşturmasında hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan 6 isimden biri olan, sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul'un izini Maltepe'de buldu. Ekipler bir süre yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.