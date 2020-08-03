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Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış

Yüksek kâr vaadiyle on binlerce kişiden yaklaşık 1 milyar lira çarpıp yurt dışına kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın, 'metamfetamin' adlı uyuşturucuyu üretmek için şirketin 200 milyon liralık sermayesiyle Çin'den 'Actifet' ve 'Cirius' isimli kimyasal maddelerden getirttiği ortaya çıktı.

Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
03.08.2020 18:10 | Son Güncelleme: 03.08.2020 18:21

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu 'Çiftlik Bank' adlı saadet zinciriyle 132 bin 222 kişiyi dolandırmış, topladığı 1 milyar 139 milyon lirayla yurt dışına kaçmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Çiftlik Bank adı altında kurulan bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı, katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığını ortaya çıkartmıştı.

Sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyum atanıp, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konulmuştu. Çiftlik Bank vurgununda kuruluşun bilgisayar yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul, etkin pişmanlıktan faydalanmak için Aydın'ın tüm kirli işlerini açıkladığında ise şoke edici gerçekler ortaya çıkmıştı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTI

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, vurgun dosyasında yer alan şoke edici bir bilgiye ulaşıldı. Yurdakul, etkin pişmanlığında Tosuncuk'un paralarla uyuşturucu ticareti yaptığını, husumetli olduğu bir şahsı öldürmek için suikast planı hazırladığını anlattı.

İşte o ifade:

"Mehmet Aydın biz yurt dışında iken uyuşturucu kullandığı zamanlarda her şeyi sürekli konuşup anlatıyordu. Bursa'da ihtilaf yaşadığı Bekir K. isimli şahsa suikast girişiminde bulunmak istedi. Bunun için sağ kolu Suat Emir aracılığıyla paralar gönderdi ancak herhangi bir olay meydana gelmedi.

Yine Bursa'nın İnegöl ilçesinde Necip G. isimli biri daha vardı. Bu kişi uyuşturucu imal etmek istiyordu. Mehmet de uyuşturucu kullanırdı. Çok para kazanacağım düşüncesiyle Necip'e 200 milyondan fazla sermaye verdi. Çin'den 'Actifet' ve 'Cirius' isimli kimyasal maddelerden getirdiler. Amaçları 'metamfetamin' üretmekti. İmalat başladıktan bir süre sonra imalathane polis tarafından basıldı Necip'in kayınpederi yakalandı, Necip de yurt dışına kaçtı."

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Kırmızı bültenle aranan Tosun, halen yakalanamadı. Arjantin'e kaçtıktan sonra Türkiye'ye dönen Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul ile birlikte tüm sanıklar 4 Temmuz 2019 günü görülen duruşmada tahliye edilmişti.

Haber Yorumları (3)
AGA: fark etmez biz de sayisiz inek var bir de o zaman para veren ineklere sor yine veririm der yani akillanmaz bu kadar inek olan bir ulke de yapacak bir sey yok da bence veren de yapan da ayni ceza alacak o verenler akli sira para aklama yapar iken avlaniyorlar onun icin veren ve sikayet etmeyen herkes ayni ceza alacak
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RAMAZAN: RAHAT BIRAKIN TOSUNCUĞU HAYATINI YAŞASIN
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MEMLEKETİM: Onu üret madurlara icir.
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