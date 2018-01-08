Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yağış oranının düşük olması nedeniyle çiftçiyi kuraklık endişesi sardı. Kuyu açamayan bazı çiftçiler, tarlalarını ekemedi.



Kızıltepe'de yağışların önceki yıllara oranla düşük olması nedeniyle çiftçi kuraklık endişesi yaşamaya başladı. Tarlaları, suya yakın olmayan ve kuyu da açamayan çiftçiler, kara kara düşünmeye başladı. Tarlalarını ekemeyen çiftçiler, ektikleri tarlalarının da susuzluk nedeniyle yeşermediğine dikkat çekti. İlçeye bağlı Erbeyli Köyü Muhtarı Sultan Coşkun, köylerinde sulu bin, kuru da 6 bin dönüm arazilerinin olduğunu belirterek, "Çiftçilerin durumu zor, sıkıntı çekecekler. Toplam 7 bin dönüm arazi var bunun 6 bini susuz. Kuyu kazamıyoruz, eğer kazarsak en az 700 metre kazmamız lazım. Bunun da maliyeti çok yüksek oluyor. Kimse bu yüzden kazamıyor. Durum ortada, toprakta hiçbir şey yok. Bizim çevredeki köylerin yarısı bu halde. Kızıltepe ve Nusaybin arası hep böyle. GAP'ın çalışması da şu anda burada yok. Yağmur yağmazsa çiftçilerin durumu iyi olmayacak. Yağmur yağmadığı için burada hala ekilmemiş topraklar var" dedi.



Çiftçi İbrahim Coşkun, kuraklığın devam ettiğini anlatarak, "Çiftçilerin durumu belli zaten. 360 dönüm arazim var ama hepsi kuru. Kuyumda yok. Kuyular da çok masraflı oluyor. 700 metre derinde su var. Ama bunu çıkarmak yaklaşık 150 bin TL'ye mal oluyor" diye konuştu.



Çiftçi Mesut Coşkun ise toprağın genelinin kıraç olduğuna dikkat çekerek, "Yağmur yok bu sene kurak geçiyor. Mazotun litresi 5 buçuk liradan alınıyor. Bu kıraç toprak şu anda ekilmiş durumda ama en ufak bir yeşerme yok. Gübrenin tonu bin 500 liradan alınıyor. Çiftçi perişan bir durumda. Genel itibari ile çiftçinin durumu kötü. Şuanda tek ihtiyacımız olan GAP. Bizim tek isteğimiz GAP projesinin bize ulaşmasıdır" şeklinde konuştu. - MARDİN