Çiftçilere Süt Sağma Makinesi Dağıtıldı

Gölbaşı ilçesinde 230 büyükbaş hayvan yetiştiricisine süt sağım makinesi dağıtıldı.

"Sütçülükte Modernizasyon ve Nasırsız Eller Projesi" kapsamında düzenlenen dağıtım töreninde konuşan İl Tarım Müdürü Adil Alan, projenin GAP İdaresi tarafından yüzde 70 hibe şeklinde desteklendiğini belirtti.

Çiftçilerin büyükbaş hayvanlarından daha hijyenik şartlarda süt elde etmesi, bunu yaparken de zamandan ve işçilikten tasarruf ettirmeyi amaçladıklarını aktaran Alan, "Bu projeyle hayvan yetiştiriciliği için çok önemli olan meme hastalıklarının da önüne geçmiş olacağız. GAP idaresine proje destekçisi oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Projeyle Gölbaşı'nda 230 çiftçiye süt sağma makinesi verildi.

Süt sağım makinesi dağıtım törenine Vali yardımcısı ve Gölbaşı Kaymakam Vekili Adem Kaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Belören Beldesi Belediye Başkanı Mahmut Turan, Gölbaşı Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erdal Yılmaz, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven ve çiftçiler katıldı.