Çiftçilere sertifikalı tohum uyarısı

09.11.2019 12:01 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:06

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilere sertifikalı tohum kullanmaları konusunda uyarı ve tavsiye yapıldığı bildirildi.



Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, yeni ekim döneminde çiftçilerin ürünlerinden kaliteli verim alabilmeleri için sertifikalı tohum ekmeleri gerektiğini belirtti. Bütüner, "Çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda sertifikalı olarak tohumlarımızı getirdik. İki çeşit buğday tohumundan taban arazi için uygun olan ATAY 85 ile kıraç arazi için uygun olan ES-26 in 50 kg. çuvalı 120 TL, kışlık Macar fiğinin kilosu 7 TL, baharlık adi fiğin kilosu 4 TL, TARM-92 arpa tohumunun kilosu 2 lira 20 kuruş, SUNTER yonca tohumunun kilosu 22 TL, TARSAN yağlık ayçiçeğinin kilosu 40 TL, kuru fasulye tohumunun kilosu 12 TL, TRİTİCALE çavdar tohumunun 50 Kg. çuvalı 130 TL, hayvan yemi bezelyenin kilosu 8 TL, korunga tohumunun kilosu, 10 TL, hayvan pancarı tohumunun kilosu 30 TL'dir. Sertifikalı tohum ekimi yapacak olan çiftçilerimize odamızdaki danışman Ziraat Mühendisi Şaziye Tokdemir tarafından bilgi verilmektedir. Yeni ekim döneminde tüm çiftçilerimize verimli tarım çalışmaları ve bol kazançlar diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA