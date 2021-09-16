Christoph Daum: Beşiktaş gruptan çıkar ve Süper Lig'de şampiyon olur - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Christoph Daum: Beşiktaş gruptan çıkar ve Süper Lig'de şampiyon olur

Haberler.com - Haberler | Spor

Türk futbolunu yakından tanıyan Alman teknik adam Christoph Daum, Beşiktaş-Dortmund maçından sonra değerlendirmelerde bulundu. Daum, "Beşiktaş çok iyi oynadı. Şans gelince kullanılması şart. Takımın kalitesi yüksek. Beşiktaş bu gruptan çıkabilir, şansı yüksek. İkinciliğe gider. Süper Lig'de de şampiyonluğa gidebileceğini düşünüyorum" dedi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Alman teknik adam Christoph Daum, Şampiyonlar Ligi'ndeki Dortmund maçını A Spor'da değerlendirdi.

Christoph Daum: Beşiktaş gruptan çıkar ve Süper Lig'de şampiyon olur

İşte Daum'un açıklamaları:

"SONUNU GETİREMEDİLER"

Çok iyi bir maç oynandı, çok iyi paslar atıldı ama devamını getiremediler. Şansı yakalayan Dortmund değerlendirdi. Böyle şans gelince kullanılması şart.

"DENGELİ BİR TAKIM BEŞİKTAŞ"

Çok organize edilmiş dengeli bir takım Beşiktaş. 19. dakikada gördük bunu, bu grupta ikinciliğe doğru, Süper Lig'de şampiyonluğa gidebileceğini düşünüyorum.

"DAHA İYİ OLACAKLAR"

Paslar konusunda da üstünlükleri var ama Beşiktaş birkaç hafta sonra daha iyi olacaktır. Beşiktaş'ın potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve ileriki maçlarda daha iyi olacaklar. Dortmund'dan da çok fırsat buldular ama değerlendiremediler. Golü yakalama konusunda sorun yaşadılar.

"BİRAZ ZAMAN LAZIM"

Beşiktaş'ın transferleri iyi, takımın kalitesi arttı. Biraz zaman lazım, en iyi performansa ulaşmaları için beklemeleri lazım."

Christoph Daum: Beşiktaş gruptan çıkar ve Süper Lig'de şampiyon olur
Haberler.com - Spor Haberleri
Beşiktaş, Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru kırdı ama bu sonuca etki etmedi

Beşiktaş, Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru kırdı ama bu sonuca etki etmedi

 Dortmund Başkanı Hans Watzke endişeli: İstanbul'da olmak güzel ama Beşiktaş'la oynamak değil

Dortmund Başkanı Hans Watzke endişeli: İstanbul'da olmak güzel ama Beşiktaş'la oynamak değil
Yorumlar (1)
Çınar Saraç:Süper ligde şampiyon olabilir ama guruptan çıkmayı birak bir puan bile alamaz ne çıkması beee
Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kerem Aktürkoğlu Mansur Yavaş Mustafa Demir Ekrem İmamoğlu
Magazin Bensu Soral Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Cristiano Mesut Özil Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Güzel Sözler Hamid Karzai Süleyman Soylu Tahir Büyükakın Cansu Dere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Christoph Daum: Beşiktaş gruptan çıkar ve Süper Lig'de şampiyon olur - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 12:32:09. #1.12#