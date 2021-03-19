Fatih Terim sarı kart gördü
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Fatih Terim sarı kart gördü

19.03.2021 21:23 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:41
Fatih Terim sarı kart gördü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının 77. dakikasında sarı kart gördü.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının 77. dakikasında sarı kart gördü.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Teknik Direktör Fatih Terim mücadelede sarı kart gördü. Maçın hakemi Volkan Bayarslan, maçın 77. dakikasında Terim'e itirazlarından dolayı sarı kart gösterdi. - İSTANBUL

Fatih Terim sarı kart gördü
Fatih Terim sarı kart gördü
Fatih Terim sarı kart gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Çakar

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