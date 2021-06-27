Christian Luyindama: "Tüm rakiplerimizi ciddiye alıyorum"
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Christian Luyindama: "Tüm rakiplerimizi ciddiye alıyorum"

Christian Luyindama: 'Tüm rakiplerimizi ciddiye alıyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaraylı futbolcu Luyindama, Dinamo Bükreş karşısında güzel bir oyun oynadıklarını vurgulayarak, karşılaştıkları her rakibi ciddiye aldığını ifade etti.

Galatasaraylı futbolcu Luyindama, Dinamo Bükreş karşısında güzel bir oyun oynadıklarını vurgulayarak, karşılaştıkları her rakibi ciddiye aldığını ifade etti.

Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Dinamo Bükreş'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcu Luyindama müsabakayı değerlendirdi. Güzel bir maç olduğunun altını çizen 27 yaşındaki futbolcu, "Bu akşam güzel bir oyun oynadık. Rakibe bakmadan her zaman için bütün rakiplerimizi ciddiye alıyorum ve ona göre oynuyorum. Bu akşam da 2-1 yaptık ve güzel bir sonuç elde ettik" şeklinde konuştu.

"SEZONA İYİ BAŞLAMAK İÇİN KENDİMİ ZORLUYORUM"

Yeni sezon hazırlıklarının iyi gittiğini ifade eden Luyindama, "Hazırlıklar hepimiz için çok çok iyi başladı ancak ben burada kendim için de gerekli hazırlıkları yapıyorum. Kendimi olabildiğince zorluyorum ki sezona iyi bir şekilde başlayayım" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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