Christian Eriksen kendine gelir gelmez takım arkadaşlarından maça devam etmelerini istedi

Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında fenalaşarak yere yığılan Danimarkalı Christian Eriksen'e sağlık görevlileri ilk müdahaleyi saha içinde yapmış ve yıldız futbolcu hastaneye kaldırılmıştı. Bu olayın ardından UEFA maçın ertelendiğini açıklamıştı. Fakat bilinci açık olan ve sağlık durumu iyiye giden Eriksen, arkadaşlarını arayarak maça devam etmelerini istedi. Bunun üzerine UEFA, maçın kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Christian Eriksen'in bilincinin kapanarak yere yığılması Danimarka-Finlandiya maçına damga vurdu. Yıldız futbolcuya bir süre kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Bu olaydan sonra UEFA maçın ertelendiğini açıklamıştı. Fakat sağlık durumu iyiye giden Eriksen'den gelen telefon her şeyi değiştirdi.

MAÇA ÇIKMALARINI İSTEDİ

Eriksen arkadaşlarına ulaşıp maçın oynanmasını istedi. Daha sonra UEFA tarafından alınan kararla maç kaldığı yerden devam etti. Christian Eriksen'in hastaneden takım arkadaşlarıyla bir Facetime görüşmesi yaptığı ve daha iyi hissettiğini söyleyerek bu gece maçı oynamalarını istediği öğrenildi.