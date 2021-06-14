Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum
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Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum

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Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında kalbi tekleyen, takım arkadaşı Kjaer ve sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında hayata dönen Christian Eriksen'den ilk mesaj geldi. Eriksen, "Desteklerinizden ötürü teşekkür ediyorum. Kendimi iyi hissediyorum ve hiçbir şeyden vazgeçmedim. Tabii önce bana neler olduğunu bilmek istiyorum" dedi.

Danimarka-Finlandinya maçında kalbi durup yere yığılan Eriksen, gün gün sağlığına kavuşuyor. Eriksen, kendisine destek olanlara ve mesaj gönderenlere teşekkür etti.

Danimarkalı yıldız, "Desteklerinizden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum ve hiçbir şeyden vazgeçmedim. Tabii önce ne olduğunu anlamak istiyorum" diye konuştu.

Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum

"NEFES ALMIYORDU"

Danimarka doktoru Martin Boesen dünyanın endişeyle izlediği o anları şöyle anlattı: O yere yığılınca hemen bizi çağırdılar. Bilincini kaybetmişti. Yanına gittiğimde nefes alıyordu, nabzını hissediyordum. Sonrasında durum değişti. Herkesin gördüğü gibi kalp masajı yapmak zorunda kaldık. Sağlık ekibi olarak hemen harekete geçerek hızlı müdahalede bulunmamız Christian'ı yeniden hayata döndürdü.

Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum
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Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum - Haberler Spor
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