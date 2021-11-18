CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Merkez Bankası'nın faiz kararını 5 dakika gecikmeli açıklaması tam bir skandal - Haberler Ekonomi
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Merkez Bankası'nın faiz kararını 5 dakika gecikmeli açıklaması tam bir skandal

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Merkez Bankası'nın faiz kararını 5 dakika gecikmeli açıklaması tam bir skandal

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası'nın faizi 1 puan düşürmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. "Dolar kurundaki şu hareket sadece iki saat içinde oldu. 10.80'lerden, 10.40'lara ve faiz kararının ardından 10.90'lara. Birileri iki saat içinde deveyi hamuduyla götürdü" diyen Öztrak, ikinci paylaşımında ise faiz kararının 5 dakika gecikmeli olarak açıklanmasına değindi. Öztrak, "Türk Lirası tarihimizin hiç bir döneminde bu kadar sahipsiz ve savunmasız olmadı" dedi.

Merkez Bankası eylül ayında başladığı ve ekim ayında sürdürdüğü faiz indirimine bir yenisini daha ekledi. Son 2 ayda 300 baz puan faiz indiren Merkez, bu ay da 100 baz puanlık indirimle faizi yüzde 16'dan yüzde 15'e çekti.

"BİRİLERİ İKİ SAAT İÇİNDE DEVEYİ HAMUDUYLA GÖTÜRDÜ"

Merkez'in faiz kararına sosyal medya hesabından art arda yaptığı paylaşımlarla tepki gösteren Chp Sözcüsü Faik Öztrak ilk paylaşımında "Dolar kurundaki şu hareket sadece iki saat içinde oldu. 10.80'lerden, 10.40'lara ve faiz kararının ardından 10.90'lara. Birileri iki saat içinde deveyi hamuduyla götürdü" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Merkez Bankası'nın faiz kararını 5 dakika gecikmeli açıklaması tam bir skandal

"TÜRK LİRASI HİÇ BU KADAR SAHİPSİZ VE SAVUNMASIZ OLMADI"

Bir paylaşım daha yapan ve Merkez Bankası'nın faiz kararını 5 dakika gecikmeyle açıklamasına değinen Öztrak, "Türk Lirası tarihimizin hiç bir döneminde bu kadar sahipsiz ve savunmasız olmadı" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Merkez Bankası'nın faiz kararını 5 dakika gecikmeli açıklaması tam bir skandal

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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