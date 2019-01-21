CHP'nin İzmir'de Aday Belirleme Süreci

CHP İzmir İl Başkanlığı önünde toplanan bir grup, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın büyükşehir belediye başkan adayı yapılmasını istedi.

Grup adına açıklama yapan Paşa Çakmak, CHP'nin henüz İzmir'de büyükşehir belediye başkan adayını belirleyemediğini anımsattı.

Kenti tanıyan ve sorunlarını bilen kişinin aday olmasını beklediklerini vurgulayan Çakmak, "İzmir aşığı, milletvekilliği süresince aldığı maaşı yoksul öğrencilere burs olarak dağıtmış Tacettin Bayır'ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istiyoruz. Ayrıca CHP Genel Başkanı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisinin aday belirleme sürecinde Bayır'ı da değerlendirmesi gerekiyor. CHP'nin artık öz evlatlarına dönmesinin zamanı geldi. İthal aday değil İzmirli aday istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bayır ise grubun destek açıklamasını sabah saatlerinde sosyal medyadan öğrendiğini ifade etti.

Genel Merkezin kenttin sorunlarını bilen birini bu göreve getireceğini vurgulayan Bayır, "Ben görev adamıyım, 35 yıldır siyaset yapıyorum. İl Başkanlığı yaptım, ön seçimden ikinci olarak çıktım. Sayın Kılıçdaroğlu, 'Böyle bir görevi sen yapacaksın' derse görevden kaçmam." dedi.

Kaynak: AA