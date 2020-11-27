CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti
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CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti

27.11.2020 11:35 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:31

25. ve 26. dönem CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinin ardından Türkiye Varlık Fonu Başkanvekilliği görevinden de istifa ettiğini öne sürdü.

25. ve 26. dönem CHP İstanbul Milletvekili olan gazeteci Barış Yarkadaş, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'la ilgili bomba bir iddia öne sürdü. Yarkadaş, Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa ettiğini söyledi.

TVF'NİN BAŞKANI ERDOĞAN, BAŞKANVEKİLİ ALBAYRAK

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) başkanlık görevini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yürütüyor. Berat Albayrak ise TVF'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili konumunda. Yarkadaş'ın iddiasına ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

YARKADAŞ: TOPLANTIYA KATILMAYACAK

Konu hakkında Twitter'dan açıklama yapan Yarkadaş, "Önceki gece Halk Tv'de dün gece ise TV 100'de sordum: 'Berat Albayrak nerede ve Varlık Fonu'ndaki görevi devam ediyor mu?' Edindiğim bilgiye göre, Albayrak bu görevden de 'affını istedi.' Albayrak, bugün Vahdettin Köşkü'nde yapılacak olan VF toplantısına da katılmayacak." dedi.

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CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti
CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti

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