CHP'li vekiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "128 milyar dolar nerede?" yazılı dev bir pankart astı

Muhalefet partileri "128 milyar dolar nerede?" sorusunu gündemden düşürmezken CHP ilginç bir eyleme imza attı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekilleri Sera Kadıgil ve Mahmut Tanal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "128 milyar dolar nerede?" yazılı dev bir pankart astı. Köprüde görev yapan polis ekipleri pankartın kaldırılmasını isterken, CHP'li Tanal "Pankartımızı biz birazdan toplarız. İşlem yapın arkadaşlar biz imza da atarız. Biraz dursun biz toplarız" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekilleri Sera Kadıgil ve Mahmut Tanal, Boğaziçi Köprüsü'ne "128 Milyar Dolar Nerede?" pankartı astı. Durumu fark eden köprüde görevli polis ekipleri CHP'li vekillerin yanına gelerek pankartın kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine CHP'li Başarır, "Bunu 84 milyon için yaptık, sizin için yaptık bunu, geleceğiniz için yaptık" dedi.

"İŞLEM YAPIN ARKADAŞLAR BİZ İMZA DA ATARIZ"

Polislere tepki gösteren Mahmut Tanal ise "Bunu indirin, sökün, işlem yapın diye bir karar var mı? Yok. Pankartımızı biz birazdan toplarız. İşlem yapın arkadaşlar biz imza da atarız. Biraz dursun biz toplarız" dedi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİLER

CHP'li vekiller daha sonra "128 milyar dolar nerede?" pankartıyla hatıra fotoğrafı çekti, özçekim yaptı.

CHP'Lİ BAŞARIR TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Köprüdeki özçekim fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Başarır, " Günaydın buradan da soruyoruz 128 milyar dolar nerede?" ifadelerini kullandı.