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CHP'li Erdoğdu: MB'nin şeffaflıktan ayrıldığı endişeleri var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, bir süreden beri Merkez Bankası'nın net rezervlerinin izlenmesi konusunda şeffaflıktan ayrıldığı endişeleri olduğunu belirterek, "Nitekim yurt içine giren döviz miktarı ile yurt içinde artan döviz tevdiat hesaplarında tutarsızlıklar var" dedi.

28.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:14
CHP'li Erdoğdu: MB'nin şeffaflıktan ayrıldığı endişeleri var

CHP Genel Başkan Yardımcısı , bir süreden beri 'nın net rezervlerinin izlenmesi konusunda şeffaflıktan ayrıldığı endişeleri olduğunu belirterek, "Nitekim yurt içine giren döviz miktarı ile yurt içinde artan döviz tevdiat hesaplarında tutarsızlıklar var" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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