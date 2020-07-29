Esenyurt Belediye'sine icra şoku! İtirazlar sonrası haciz işlemi durduruldu
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Esenyurt Belediye'sine icra şoku! İtirazlar sonrası haciz işlemi durduruldu

Esenyurt Belediyesi'ne açılan kamulaştırmasız el atma davası nedeniyle haciz geldi. İcra memurlarının belediye başkanının odasından başlattığı haciz işlemi, avukatların itirazı sonrası durduruldu.

Esenyurt Belediye'sine icra şoku! İtirazlar sonrası haciz işlemi durduruldu
29.07.2020 15:06 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:25

İstanbul'da arazisine kamulaştırmasız el konulduğu sebebi ile Esenyurt Belediye'sini dava eden vatandaşa itiraz süreci sonrasında 681 bin TL ödenmesine karar verildi. Ekipler bugün belediyeye gelerek başkanın makam odasında haciz işlemine başladı. Avukatların itirazı sonrasında belediyedeki iş ve işlemleri aksatacağı gerekçesiyle haciz işlemi durduruldu.

VATANDAŞ DAVA AÇTI, TAZMİNAT KAZANDI

İstanbul'da 2011 yılında Esenyurt Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen imar uygulaması nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden vatandaş, arazisine kamulaştırmasız el atıldığı gerekçesiyle tazminat davası açtı. 2013 yılında karar bağlanan davada, belediyenin vatandaşa 722 bin lira ödenmesine karar verildi. İtiraz sürecinin sonunda davacı vatandaşın 340 metrekarelik arazisine belediye tarafından kamulaştırmasız el atılması nedeniyle 681 bin lira ödeme yapılmasına ilişkin karar, Yargıtay tarafından 21 Ocak 2020 tarihinde onandı.

HACİZ, BAŞKANIN MAKAM ODASINDA BAŞLADI

Sözcü'nün haberine göre; kararın ardından icra memurları, bugün öğlen saatlerinde Esenyurt Belediyesi'ne geldi. 681 bin liralık borç nedeniyle Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un makam odasındaki ve belediye binasındaki bazı eşyalara haciz uygulamak üzere işlem başlatıldı.

İTİRAZ ÜZERİNE HACİZ DURDURULDU

Ancak belediyenin avukatlarının itirazı üzerine icra memurları, haciz işlemini durdurdu ve eşyayı almadan belediyeden ayrıldı. Kamu malı olduğu, belediyedeki iş ve işlemleri aksatacağı gerekçesiyle haciz işleminin durdurulduğu öğrenildi.

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