CHP heyetinden Kuşadası Ticaret Odası'na ziyaret
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CHP heyetinden Kuşadası Ticaret Odası'na ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, Kuşadası'nda gerçekleştirdikleri bir dizi ziyaret kapsamında Kuşadası Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

CHP heyetinden Kuşadası Ticaret Odası'na ziyaret
12.09.2020 14:55 | Son Güncelleme: 12.09.2020 15:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, Kuşadası'nda gerçekleştirdikleri bir dizi ziyaret kapsamında Kuşadası Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in kendilerine eşlik ettiği ziyarette, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari, Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar ve CHP Kuşadası Kadın Kolları İlçe Başkanı Ayşegül Dağlı'da hazır bulundu.

Pandemi süreci nedeniyle Kuşadası ticareti hakkında bilgi almaya geldiklerini söyleyen CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan; Kuşadası esnaf ve tacirinin düşüncelerini ve talepleri öğrenmek için ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, turizmin çok hassas bir sektör olduğunu ve beklentilerin yüksek olduğu bir sezonda, pandemiden dolayı ağır hasar aldığını söyledi ve turizm gibi bazı sektörlerin ayakta kalabilmesi için hibelerin ve devlet alacaklarının ertelenmesinin gündeme alınması gerektiğini dile getirdi. Özellikle liman bölgesi esnafı olmak üzere sıfır gelirli işletmeler olduğu ve kruvaziyerler için teşviklerin devam etmesi de gündeme geldi.

Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı Tolga Erdem, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz, Yönetim Kurulu üyeleri Müslüm Yıldırım, Murat Boranalp ve Erdem Dikkaya'nın da hazır bulunduğu ziyarette, CHP'li Milletvekilleri Kuşadası'nda çarşıların ve diğer sektörlerin durumu hakkında bilgi aldılar ve karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. - AYDIN

Kaynak: İHA

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