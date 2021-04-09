CHP heyeti tütüncülerle bir araya geldi
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CHP heyeti tütüncülerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
CHP heyeti tütüncülerle bir araya geldi

CHP ekonomi masası heyeti, Adıyaman'da tütüncülerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

CHP ekonomi masası heyeti, Adıyaman'da tütüncülerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Heyet, tütünle ilgili getirilen yasakların ortadan kaldırılması için mücadele ettiklerini söyledi.

Oturakçılar Pazarı içerisinde bulunan tütüncülerle sabahın erken saatlerinde bir araya gelen Ekonomi Masası Başkanı ve CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Genel Başkan Yardımcı Ahmet Akın, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İstanbul milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Turan Aydoğan, Gökhan Zeybek, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İzmir Milletvekili Bedri Serter, Uşak Milletvekili Özkan Yalım ile Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, tütüncülerin sorunlarını dinledi. Tütüncülerle tek tek sohbet eden heyet, Adıyaman'ın kıyılmış tütünü için mücadeleye devam ettiklerini ve Adıyaman tütününe namusları gibi sahip çıkacaklarını vurguladı.

Ziyaret esnasında açıklama yapan Ekonomi Masası Başkanı ve CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sigara üreticileri kendi sigaralarını üretsin. Buradaki tütüncü arkadaşlarımız da almak isteyenlere kendi tütünlerini satsınlar. Bu tütüncülerimiz tütünlerini ailece üretiyor ve getirip burada satmak istiyor, bırakın satsınlar ne olmuş yani. Buna neden mani olunuyor anlamıyorum. Bizler bu yasayı değiştireceğiz" dedi.

Daha sonra konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Partimizin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Adıyaman'a ve Adıyamanlıların emeğine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Eğer bir hükumet yerli ve millilikten bahsediyorsa alın Adıyaman tütünü yerli ve millidir. Kimki Adıyaman tütüne yasak getiriyorsa, engeller getiriyorsa o hükumet veya siyaset yerli ve milli olamaz. Amerikan ve İngiliz firmalarının emriyle tütüne yasak getirilemez. Tütün Adıyaman için hayattır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çelebi, "AK Parti iktidara geldiğinde yabancı tütün ithalatında 1 tonda 3 bin dolar, kilogramda ise 3 dolar fon vardı. Bunun amacı yerli tütünü, Adıyaman tütününü ve diğer illerde yer alan tütünleri korumaktı, tütün üreticisini korumaktı. Şu an ithalatta alınan fon sıfırlanmıştır. Bunu değiştireceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

CHP heyeti tütüncülerle bir araya geldi
CHP heyeti tütüncülerle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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