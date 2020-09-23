CHP, HDP ve Sol Partisi: Köprüler, yollar, hastaneler ve havalimanları kamulaştırılmalı
23.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:47
Muhalefetin ekonomiden sorumlu isimleri, ekonomik krize dair kendi reçetelerini açıklıyor.
Muhalefetin ekonomiden sorumlu isimleri, ekonomik krize dair kendi reçetelerini açıklıyor.
İki oturumlu 'Ekonomi nasıl kurtulur?' yayının ilk oturumunda, CHP Genel Sekreteri, ekonomist Selin Sayek Böke, HDP İstanbul Milletvekili, iktisatçı Prof. Erol Katırcıoğlu, Eski ÖDP Genel Başkanı, iktisatçı Prof. Hayri Kozanoğlu ekonomiye ilişkin çözüm önerilerini Barış Soydan'a anlattı.
Kaynak: DailyMotion.com