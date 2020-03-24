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Cumhuriyet Halk Partisi, Abdurrahim Albayrak, Yıldırım Kaya, Fatih Terim, Spor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

24.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:46
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Türk sporunda da kendisini göstermeye başlarken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'a yapılan testlerin pozitif çıkması gündeme oturdu.

Fatih Terim'in test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından taraflı tarafsız herkes Türkiye Futbol Federasyonu'na maçları seyircisiz olarak oynatmaya devam ettikleri için tepki gösterirken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'dan flaş bir açıklama geldi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

17 Mart'ta yaptığı basın açıklamasını ve TBMM'ye verdiği soru önergesini paylaşan Kaya, "Basın açıklaması yaptım, Gençlik ve Spor Bakanına Soru önergesi verdim, tehlikeye dikkat çektim, maçlar ertelensin dedim. TFF Bşk. Nihat Özdemir, 'Maçlar ertelenmeyecek seyircisiz oynanacak' dedi. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullandı.

Kaya'nın #fatihterim ve #TFFistifa etiketlerini kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak

Haberin Videosu:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak

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Haber Yorumları (9)
500
KENAN: Bunlar iyice şaşırdı diğer takımlar oynamadı bir tek 6saray oynadı klasik chp Fransız lobisi beter olun
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UMUT: yıldırım kaya senide yakında virüslü biri olarak tanırız zaten virüslüsün
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BUZZY: Ülkedeki yüzlerce vaka hepsi futbol dünyasından mı chp nin nemalanmak için sıpıttığı bir girişim işte kim hastaysa oradaki resmi yetkililere dava mı açacaksın kışlalar var binlerce asker bir arada yaşıyor o hafta butun ligler oynandı içinde 4-5 vak a çıkmış ama isimler şöhretli olunca içinde debelenincek bir havuz haline gelmiş bu konu anlaşılan
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: nedense mevzu bahis gs olunca siyaset duruma hep el atıyor
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CELLO: ŞİMDİ 15 martta bir sürü maç oynandı önce bakalım başka virüse yakalanan var mı?eğer başka virüs kapan yoksa bu boş bir suçlamadır.
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ISO: Chpnin ülkeye birtane faydasi yok,simdide milleti birbirine kirdiracak. Hastaliga yakalanan tek Terim mi? Digerlerinin hesabini da sorun bi zahmet
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OĞUZ ÇELİK: Cezalandıracak mahkeme var mı kı?
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HALİT: tek sorumlu tff baskanidir ceksin cezasini
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SERKAN: abdurrahim albayraktan bulaşmıştır
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500
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