CHP Genel Başkan Yardımcısı Emre'den YKS tarih değişikliğine ilişkin açıklama Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Emre'den YKS tarih değişikliğine ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Emre'den YKS tarih değişikliğine ilişkin açıklama Açıklaması
06.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:20

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin değiştirilmesine ilişkin, "Sınav tarihinin ekonomi, yaz turizmi gibi nedenlerle değiştirildiği iddiaları dehşet verici. Hiç kimse daha çok para kazansın diye gençlerimizin hayalleri ve psikolojileri ile oynayamaz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin değiştirilmesine ilişkin, "Sınav tarihinin ekonomi, yaz turizmi gibi nedenlerle değiştirildiği iddiaları dehşet verici. Hiç kimse daha çok para kazansın diye gençlerimizin hayalleri ve psikolojileri ile oynayamaz." ifadesini kullandı.

Emre, yazılı açıklamasında, sınav tarihi değişikliğiyle milyonlarca gencin ve ailelerinin büyük bir strese maruz bırakıldığını savundu.

"Bu kararı kim neye göre alıyor? Bu kararda eğitimcilerin, eğitim uzmanlarının görüşü, uyarısı var mı çok merak ediyorum." değerlendirmesinde bulunan Emre, şunları kaydetti:

"Sınav tarihinin ekonomi, yaz turizmi gibi nedenlerle değiştirildiği iddiaları dehşet verici. Hiç kimse daha çok para kazansın diye gençlerimizin hayalleri ve psikolojileri ile oynayamaz. Gençlerin, umutlarını bağladıkları sınav tarihi ile ve gençlerle oynamayın, gençler oyuncak değil. Turizm para kazansın diye gençler kaybedilemez. Geleceğimiz açısından böylesine önemli bir konuda, karar alıcıların bilimsel, akılcı olmalarını beklemek başta gençlerimiz olmak üzere hepimizin hakkı. İktidar, yanlış ekonomi politikalarının yükünü, vatandaşına maske dağıtamama beceriksizliğinin faturasını turizm gelirleri üzerinden gençlerimize fatura etmemeli. Gençliğine hoyratça yaklaşan, onların dinamizminin ve gücünün farkında olmayan devletler geleceğine umutla, güvenle bakamaz."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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