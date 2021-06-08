CHP Ekonomi ve Esnaf masaları üyeleri, Siirt'te esnafı ziyaret etti
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CHP Ekonomi ve Esnaf masaları üyeleri, Siirt'te esnafı ziyaret etti

CHP Ekonomi ve Esnaf masaları üyeleri, Siirt'te esnafı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki Esnaf Masası heyeti, Siirt'te ziyaretlerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki Esnaf Masası heyeti, Siirt'te ziyaretlerde bulundu.

Kentteki temaslarını sürdüren Öztrak, Ağbaba ve beraberindeki heyetler, gruplar halinde Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, Siirt Barosu ile bazı meslek örgütlerini ve esnafı ziyaret etti.

Güres, Hükümet ve Cumhuriyet caddelerini gezen heyet, buradaki esnaf ve vatandaşlarla görüştü, sorun ve taleplerini dinledi.

Heyetlerde, CHP Genel Başkan Yardımcıları Öztrak ile Ağbaba'nın yanı sıra milletvekilleri Tahsin Tarhan, Ayhan Barut, Bekir Başevirgen, Polat Şaroğlu,Yüksel Mansur Kılıç, Abdurrahman Tutdere, Mürsel Alban, Özgür Karabat, Cengiz Gökçel, Sevda Erdan Kılıç, Bedri Serter, Gökhan Zeybek ile Parti Meclisi üyeleri Nevaf Bilek ve Hakan Uyanık yer aldı.

CHP Ekonomi ve Esnaf masaları üyeleri ziyaretlerini Bitlis, Muş, Bingöl ve Diyarbakır'da sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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