CHP Ekonomi ve Esnaf masaları üyeleri Bingöl'de ziyaretlerde bulundu
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CHP Ekonomi ve Esnaf masaları üyeleri Bingöl'de ziyaretlerde bulundu

CHP Ekonomi ve Esnaf masaları üyeleri Bingöl'de ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

CHP Ekonomi Masası heyeti ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki Esnaf Masası heyeti Bingöl'de ziyaretlerde bulundu.

CHP Ekonomi Masası heyeti ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki Esnaf Masası heyeti Bingöl'de ziyaretlerde bulundu.

Ağbaba ve beraberindeki heyetler Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Muhtarlar Derneği ve esnafı ziyaret etti.

Genç, Kültür, Hastane ve İnönü caddelerini gezen heyet üyeleri buradaki esnaf ve vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.

Kent merkezindeki ziyaretlerinin ardından Genç ilçesine geçen heyet burada kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti.

Heyetlerde Ağbaba'nın yanı sıra milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Tekin Bingöl, Sevda Erdan Kılıç, Çetin Osman Budak, Yüksel Mansur Kılınç, Ayhan Barut, Bedri Serter, Nihat Yeşil, Polat Şaroğlu, Mürsel Alban, Abdurrahman Tutdere, Parti Meclisi (PM) üyeleri Hakan Uyanık, Nevaf Bilek, CHP İl Başkanı Hasan Aktaş yer aldı.

CHP Ekonomi ve Esnaf masaları üyeleri Bingöl'de ziyaretlerde bulundu
CHP Ekonomi ve Esnaf masaları üyeleri Bingöl'de ziyaretlerde bulundu
CHP Ekonomi ve Esnaf masaları üyeleri Bingöl'de ziyaretlerde bulundu
CHP Ekonomi ve Esnaf masaları üyeleri Bingöl'de ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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